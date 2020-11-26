مهنيو النقل يطالبون الحكومة بالإدراج ضمن الفئات الأولى المستهدفة من لقاح كرونا

قبل أيام من انطلاق حملات التلقيح ضد كرونا، بدأت تتعالى أصوات عدد من الفئات المهنية، لتشملها الدفعة الأولى من التلقيح.

ووجه مهنيو النقل، مراسلة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمطالبته بأن تدرج الحكومة فئة السائقين المهنيين والعاملين بقطاع النقل ومهن اللوجستيك الغير الأجراء، ضمن الفئات الأولى المستهدفة من عملية التلقيح المجاني ضد كوفيد 19.

وقالت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في مراسلتها الموجهة للعثماني، إن فئة السائقين المهنيين والعاملين بقطاع النقل ومهن اللوجستيك الغير الأجراء، من بين الفئات التي تزاول نشاط أساسي وتتواجد في الصفوف الأمامية، وقدمت تضحيات كبيرة منذ ظهور الجائحة ببلادنا إلى اليوم رغم ظروفهم المهنية والإقتصادية المتدهورة، وفي غياب لأي تغطية صحية أوحمايـــة إجتماعيــة.

وتعتزم البلاد إطلاق عملية تقليح واسعة ضد كوفيد 19 في الأيام القليلة المقبلـة، سيستفيد منها في مرحلة أولى مهنيو وأطر الصحة والقوات العمومية ونساء ورجال التعليم والفئات المتقدمة عمريا، والتي تعاني من أمراض مزمنة، إضافة إلى المزاولين لأنشطة أساسية، حسب ما ورد في تصريح لوزير الصحة.