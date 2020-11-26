طقس الخميس.. أجواء غائمة مع أمطار وزخات رعدية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، نزول أمطار أو زخات مطرية رعدية محليا معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية وسوس.

وسيصبح الجو غائما، مع نزول أمطار أو زخات مطرية رعدية ومحلية فوق باقي الجهات الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما ستنزل ثلوج فوق مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية والتي يتعدى علوها 1700 متر، فيما سيكون الطقس باردا بمرتفعات الأطلس والسفوح الشرقية والهضاب العليا الشرقية.

وستلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما إلى قوية فوق المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن هبوب رياح رملية جنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 7 وناقص 3 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وما بين ناقص 3 و4 درجات بالهضاب العليا الشرقية والريف، وما بين 4 و10 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة السايس، وما بين 10 و16 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 3 و8 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وما بين 8 و13 درجة بالأطلس الصغير والريف والسايس والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية للبلاد، وما بين 12 و18 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسطى، وما بين 18 و24 درجة بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان خلال الظهيرة.