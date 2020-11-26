السياحة والنقل الجوي.. ميزانية استثمارية تفوق 534 مليون درهم سنة 2021

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، الأربعاء بالرباط، إن الميزانية المخصصة للاستثمار لقطاعي السياحة والنقل الجوي تناهز 534.12 مليون درهم برسم سنة 2021، أي 90 في المائة من الميزانية الإجمالية (دون نفقات الموظفين).

وأضافت فتاح العلوي، خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية (مجلس المستشارين)، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 202، أن الميزانية المخصصة للتسيير تفوق 60.11 مليون درهم.

وأوضحت أن ميزانية السياحة والنقل الجوي تتوزع على 142.6 مليون درهم للإدارة المركزية سنة 2021، وهو مبلغ أقل بنسبة 52 في المائة مقارنة بهذه السنة، و16.9 مليون درهم لمؤسسات التكوين، وكذا إعانات مقدمة للمكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية بقيمة 300 مليون درهم و134.7 مليون درهم، على التوالي.

وقالت الوزيرة إن ميزانية المكتب الوطني المغربي للسياحة لم يطرأ عليها تغيير بهدف النهوض بالسياحة الوطنية من أجل استعادة حصة السوق التي تسببت الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فقدانها.

وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، سجلت السيدة فتاح العلوي، أن الميزانية المخصصة برسم السنة المقبلة (دون نفقات الموظفين) تناهز 321.5 مليون درهم، موزعة على التسيير (145.86 مليون درهم) والاستثمار (175.63 مليون درهم).

وأوضحت أنه سيتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 220.48 مليون درهم للإدارة المركزية، في حين أن ميزانيات مكتب تنمية التعاون، ودار الصانع، وغرف الصناعة التقليدية ومصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة (مؤسسات التكوين المهني) تبلغ على التوالي 33 مليون درهم و40 مليون درهم و26.3 مليون درهم و1.71 مليون درهم.