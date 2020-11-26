شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 21 إصابة بكورونا.. ولا وفيات والان مع التفاصيل

الخميس 26 نوفمبر 2020 علنت الصين اليوم "الخميس" تسجيل 21 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بينهم 12 حالة وافدة من الخارج.

ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 86 ألفا و490 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

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