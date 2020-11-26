شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة الصادق المهدي والان مع التفاصيل

الخميس 26 نوفمبر 2020 أعلن مجلس الوزراء الانتقالي في السودان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠م.

ووجه بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها والسفارات السودانية، حداداً على وفاة السيد الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم حزب الأمة، وإمام الأنصار

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