شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى .."نيفار" يقتلع الأشجار ويدمر خطوط الكهرباء بالهند والان نبدء بالتفاصيل

ضرب إعصار قوي السواحل الجنوبية للهند في وقت مبكر اليوم الخميس، فاقتلع الأشجار ودمر خطوط الكهرباء، لكنه لم يسفر سوى عن خسائر قليلة في الأرواح أو أضرار بالغة في الممتلكات.

ووصل الإعصار "نيفار" إلى اليابسة قريبا من مدينة بودوتشيري في ولاية تاميل نادو الجنوبية مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية.

وذكر شاهد من رويترز أن مياه الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة غمرت بعض الشوارع بمدينة تشيناي، أكبر مدينة في الولاية والتي تضم العديد من الشركات الكبرى لتصنيع السيارات.

وقال مسؤولون من إدارة المدينة إن العاملين في الإدارة المحلية يعملون على إزالة الأشجار وخطوط الكهرباء التي سقطت بفعل العاصفة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن خمسة على الأقل قتلوا في تشيناي وحولها لأسباب من بينها سقوط الأشجار أو الغرق أو الصعق الكهربائي. ورفض متحدث باسم مكتب رئيس وزراء الولاية التعليق.