وفاة رئيس الوزراء السوداني الاسبق الصادق المهدي بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت الحكومة السودانية اليوم الخميس وفاة رئيس الوزراء الاسبق والسياسي البارز الصادق المهدي متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ونعى رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان المهدي (84 عاما) الذي وافته المنية في الامارات بعد ثلاثة اسابيع من اصابته بالفيروس التاجي.

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