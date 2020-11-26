شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار «نيفار» يقتلع الأشجار وخطوط الكهرباء في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي- وام ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن إعصاراً قوياً وصل إلى اليابسة على الساحل الجنوبي للهند في ساعة مبكرة من صباح الخميس، مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإعصار «نيفار» وصل إلى الشاطئ على ساحل إقليم بودوتشيري بسرعة رياح تتراوح من 125 إلى 130 كيلومتراً في الساعة وتسبب في سقوط أشجار وأعمدة كهرباء فيما غمرت بعض المناطق بأمطار غزيرة.

ولفتت إلى أن سرعة الرياح ضعفت لاحقاً إلى 100 كيلومتر في الساعة مع تحركها ناحية الشمال والشمال الغربي إلى ولاية تاميل نادو.

وكانت السلطات الهندية قد أجلت، الأربعاء، عشرات الآلاف من الأشخاص من المناطق المعرضة للخطر على طول سواحل بودوتشيري وتاميل نادو إلى ملاجئ قبل قدوم الإعصار. وحذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع أمواج البحر وطلبت من الصيادين عدم الخروج خلال النهار.

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