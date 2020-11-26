شكرا لقرائتكم خبر عن باسم قاسم ينفي مفاوضاته مع الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

نفى باسم قاسم، مدرب فريق الزوراء الأول لكرة القدم الشائعات التي أثيرت حول وجود مفاوضات سرية بينه وبين إدارة نادي الشرطة تهدف الى تركه الزوراء والاشراف على تدريب الشرطة.

وقال قاسم في تصريح نشره الموقع الرسمي لنادي الزوراء الرياضي العراقي، أنا ملتزم بعقدي مع الزوراء، والكلام عن المفاوضات بعيد كل البعد عن المصداقية.

ودعا قاسم وسائل الاعلام والاعلاميين إلى نقل الأخبار بشكل محترم، لان ما ذكر يعتبر إساءة له.

وأضاف، لديّ عقد مع نادي الزوراء ومدرب بتاريخي واسمي من المستحيل أن يجلس مع ناد آخر وهو مرتبط مع نادي.

وأكد قاسم على التركيز مع الزوراء لتحقيق النتائج الايجابية في المباريات المقبلة والابتعاد عن الاخبار الكاذبة ومروجيها.

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