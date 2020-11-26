كوريا الجنوبية تسجل 500 إصابة بكورونا للمرة الأولى منذ 9 شهور

سجلت كوريا الجنوبية 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 32 ألفًا و318 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد 500 إصابة منذ 6 مارس، عندما وصل الرقم إلى 518 بسبب تفشي واسع النطاق في مدينة دايجو الجنوبية الشرقية.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من بين الـ583 حالة جديدة، كان هنالك 553

إصابة محلية و30 إصابة وافدة من الخارج، ومن بين الإصابات الجديدة الوافدة من الخارج، كانت ست إصابات وافدة من الولايات المتحدة، تليها إندونيسيا بـأربعة إصابات، وسجلت كوريا الجنوبية حالتي وفاة جديدتين، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 515، وارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 26 ًو950 شخصًا، بزيادة 125 شخصًا عن اليوم السابق.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ

بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وكان قد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 60.02 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و414780 حالة

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.