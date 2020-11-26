الصين: تسجيل 21 حالة جديدة بكورونا بينها 9 حالات منقولة محليا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 21 إصابة جديدة بينها 9 حالات منقولة محليا تم تسجيلها في منطقة منغوليا الداخلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86490 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 5 حالات في شنجهاي و4 حالات في قوانجدونج وواحدة في كل من جيانجسو وفوجيان وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3821 حالة غادر منها 3543 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 20 شخصا غادروا المستشفيات

أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81550 شخصا، مشيرة إلى أن 10768 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد خروج 925 حالة أمس.وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 5 حالات جديدة بدون أعراض بينهم 4 وافدين من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 321 حالة منها 317 حالة وافدة.وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5866 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 623 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5295 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 553 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.وفي سياق متصل، اتخذ سوق "شينفادي" (أكبر سوق لتجارة الجملة في بكين)، الذي شهد سابقا تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، قرارا بتعليق عمليات تخزين وبيع المنتجات المجمدة والمائية، على إثر تسجيل إصابات بالمرض متعلقة بمنتجات مجمدة، في العديد من محافظات وبلديات الصين خلال الشهور الأخيرة.وأضافت سلطات بلدية بكين أنه تم تفريغ المستودعات المبردة من جميع المنتجات المجمدة والمائية، وتم أيضا قطع الكهرباء عن المستودعات وتطهيرها.يشار إلى أن سوق شينفادي هو أكبر أسواق تجارة الخضروات بالجملة في بكين، وأغلق السوق مؤقتا في يونيو بسبب تجدد تفشي (كوفيد-19)، ثم أعيد فتح منطقة تجارة الخضروات بالجملة في 6 سبتمبر، ليعمل السوق بكامل طاقته منذ هذا التاريخ حتى اتخاذ الإجراء الأخير.