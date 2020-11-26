آخر أرقام فيروس كورونا حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 8 دقائق

شهدت معظم دول العالم تسجيل أرقام قياسية بفيروس كورونا رغم الاجراءات الإحترازية التي اتخذتها للحد من تفشي الفيروس.

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 60 مليونا و720 ألفا و944 إصابة، الخميس.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و426 ألفا و840 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 42 مليونا و32 ألفا و82 حالة.

وتسارعت وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم، وسجلت الولايات المتحدة أعدادا قياسية من المرضى الذين يحتاجون الدخول للمستشفيات.

وحث مسؤولون في الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا بالجائحة، المواطنين على البقاء في منازلهم خلال عطلة عيد الشكر؛ إذ تسببت زيادة أعداد الإصابة بكورونا في زيادة الضغوط على العاملين في القطاع الطبي.

21 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البلاد سجلت 21 حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاعا من 5 حالات في اليوم السابق.

وأكدت اللجنة أن 12 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة إلى خمس من ست حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات (كوفيد-19) المؤكدة في البر الرئيسي الآن 86490 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

10335 إصابة جديدة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 10335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و858 وفاة أخرى في البلاد ليرتفع العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و70487 والوفيات إلى 103597.

ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.