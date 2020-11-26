بعد نشره للسلام في المنطقة .. مغردون يُشيدون بالشيخ محمد بن زايد

الخميس 26 نوفمبر 2020

يحتفل العالم في يوم 19 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للرجل. الذي جاء من أجل تكريم وتعزيز دور الرجل في المجتمع وتسليط الضوء على مساهمة الرجال في الحياة على وجه الأرض، وكذلك لإلقاء الضوء على أولئك الرجال الذين ساهموا بإنجازاتهم وقراراتهم الحكيمة في نشر السلام وتحقيق العدالة والارتقاء بحياة البشر على الصعيد العالمي.



واليوم العالمي للرجل هو يوم خاص بالرجل يتم الاحتفال به في (القانون الدولي الإنساني) في 19 نوفمبر. كانت البداية في عام 1999 في ترينيداد وتوباغو، ثم أصبح يحتفل به في مختلف دول العالم لسيما الدول العربية.

وأطلق المغردون في العالم العربي اليوم وسما خاصًا بيوم الرجل العالمي على تويتر. حيث تصدر الوسم “الترند” على موقع تويتر.

وخصص بعض المغردون الاحتفال بيوم الرجل العالمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. حيث وصفه المغردون برجل القرن الواحد والعشرين، وكتبت إحدى المغردات: “محمد بن زايد.. قلب الوطن النابض.. رجل لن يكرره التاريخ كثيرا..”.