ترشح الشيخ محمد بن زايد لجائزة نوبل لنشره السلام بالعالم

الخميس 26 نوفمبر 2020

رشح اللورد دايفد ترمبل، الحائز على جائزة نوبل للسلام، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجائزة نوبل للسلام.



وفاز ترمبل، الوزير الأول السابق لإيرلندا الشمالية، بالجائزة في عام 1998 لجهوده في إيجاد حل سلمي للصراع في إيرلندا الشمالية. وفقا لسكاي نيوز.

ووفقا لقوانين الجائزة، فإن ترشيح أحد الفائزين السابقين بالجائزة يجب أن يتم مناقشته من قبل اللجنة المنظمة.