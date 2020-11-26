المنامة: اعتراض دوريات قطرية لزورقين بحرينيين "تهديد للأمن والسلم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب مجلس النواب البحريني، الخميس، عن رفضه التام اعتراض دوريات قطرية لزورقين تابعين لحرس سواحل المنامة.

جاء ذلك في بيان لمجلس النواب أكد خلاله أن التصرفات القطرية من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي.

وأوضح أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة.



وأشار إلى أن أحكام هذا القانون لا زالت سارية ولم تلغ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر ولا زال قائمًا.

وأيد في الوقت ذاته حق البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين.

وجدد مجلس النواب دعوته لحكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنه "في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، وأثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل والذى يحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة، قامت 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما".