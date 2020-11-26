الجيش الإثيوبي يبدأ عملية عسكرية أخيرة نحو عاصمة "تجراي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الخميس، إصدار توجيهات للجيش ببدء العملية العسكرية الأخيرة نحو مقلي بعد انتهاء مهلة الـ72 للاستسلام

وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي احمد، أطلعت عليه الخليج 365، إن توجيهات قد صدرت من رئيس الوزراء القائد العام لقوات الدفاع الوطني ببدء العملية العسكرية الأخيرة نحو مدينة مقلي معقل قادة جبهة تحرير تجراي بعد انتهاء المهلة التي منحت لهم.

وأضاف البيان أنه "خلال مهلة الـ72 ساعة الماضية قد استسلم الآلاف من القوات الخاصة والمليشيات التابعة لجبهة تحرير تجراي لقوات الدفاع الوطني".

وأشار إلى أن "الهدف من إعطاء المهلة كان بهدف إعطاء فرصة لآخر فرد من قادة الجبهة والقوات التابعة لها بإنقاذ أنفسهم من هذه الجماعة".

وأوضح بيان رئيس الوزراء الإثيوبي أن "العملية العسكرية التي سيخوضها الجيش نحو مدينة مقلي ستكون دقيقة وحذرة من إلحاق أي أضرار بالمدنيين والمؤسسات الدينية والآثار التاريخية ودور العبادة والمؤسسات الخدمية والسكان والمنازل".

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي سكان مدينة مقلي وما حولها من قوات خاصة ومليشات ومسلحين بتسليم أسلحتهم للجيش والبقاء في المنازل والابتعاد عن أماكن القتال.

والأحد أمهل رئيس الوزراء الإثيوبي قادة جبهة تحرير تجراي والقوات الخاصة والمليشيات التابعة لها 72 ساعة للاستلام قبل دخول الجيش مدينة مقلي.

وقال آبي أحمد، في بيان لرئاسة الوزراء إن "حسم معركة الجيش مع جبهة تحرير تجراي وصلت إلى المرحلة الأخيرة".

وناشد رئيس الوزراء الإثيوبي القوات الخاصة والمليشيات التابعة لجبهة تحرير تجراي للاستسلام قبل فوات الأوان بالمهلة التي منحها إياهم والتي أنتهت اليوم بإعلانه عن بدء المرحلة الأخيرة لإنفاذ القانون .



وكان الجيش الإثيوبي، قد أعلن أنه اقترب من مقلي حاضرة إقليم تجراي ويعتزم استخدام الدبابات لدخول المدينة، محذرا المدنيين من أنه قد يستخدم أيضا قذائف مدفعية.



ويخوض الجيش الإثيوبي، منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، معارك في تجراي، على خلفية عدم اعتراف الحكومة المركزية بانتخابات الإقليم.