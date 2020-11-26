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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لدوره في نشر السلام.. ترشح الشيخ محمد بن زايد لجائزة نوبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
رشح اللورد دايفد ترمبل، الحائز على جائزة نوبل للسلام، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجائزة نوبل للسلام.
وفاز ترمبل، الوزير الأول السابق لإيرلندا الشمالية، بالجائزة في عام 1998 لجهوده في إيجاد حل سلمي للصراع في إيرلندا الشمالية. وفقا لسكاي نيوز.
ووفقا لقوانين الجائزة، فإن ترشيح أحد الفائزين السابقين بالجائزة يجب أن يتم مناقشته من قبل اللجنة المنظمة.
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