شكرا لقرائتكم فيروس كورونا وفاة رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي متأثراً بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" صباح الخميس بوفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكانت تقارير إعلامية سودانية، قد ذكرت الأربعاء، أن صحة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي تدهورت في الساعات الأخيرة، إثر إصابته بفيروس كورونا مطلع الشهر الجاري.

2 صور الصادق المهدي الصادق المهدي مريم الصادق المهدي

موجة ثانية من كورونا

يذكر أن السودان يشهد موجة ثانية من كورونا، وارتفع في الأسبوعين الماضيين عدد المصابين بكوفيد-19 إلى المئات، بحسب وزارة الصحة السودانية.

ومنعت السلطات الحفلات الجماهيرية، وأغلقت صالات الأفراح وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والعمل بنسبة 50% من موظفي الخدمة المدنية.

بينما استبعدت السلطات إغلاق البلاد، بسبب ما سمّته الخسائر الصحية والاقتصادية الكبيرة، التي صاحبت الموجة الأولى من الوباء.

ووصل عدد المصابين بكورونا في السودان منذ بدء انتشار الفيروس إلى نحو 16500 مصاب، وتوفي أكثر من 1200 شخص جراء الإصابة.