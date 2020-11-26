شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الصادق المهدي زعيم «الأمة» السوداني بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم-أ.ف.ب توفّي الصادق المهدي، زعيم حزب «الأمة» السوداني ورئيس وزراء آخر حكومة منتخبة قبل انقلاب عمر البشير في 1989، فجر الخميس، عن 84 عاماً جراء إصابته بفيروس «كورونا» المستجدّ، بحسب ما أعلن حزبه. وقال الحزب في بيان إنّ زعيمه «انتقل إلى جوار ربّه فجر الخميس». وأضاف أنه سيوارى الثرى الجمعة.

وتولّى الصادق المهدي رئاسة الوزراء مرّتين: الأولى بين 1966و1967، والثانية بين 1986، حين انتخبه البرلمان رئيساً للوزراء، ولغاية 30 حزيران/يونيو 1989 حين أطاح به انقلاب عسكري قاده عمر البشير.

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