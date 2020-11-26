شكرا لقرائتكم خبر عن «أغذية» تستحوذ على أشهر المخابز في الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة أغذية، وهي جزء من «القابضة» (ADQ)، أنها وقّعت «اتفاقية بيع شراء» للاستحواذ على «مخبز وحلويات الفيصل»، وهي إحدى أكثر شركات المخبوزات شهرة في الكويت وعلامة تجارية عريقة وتمتلك.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية ورئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ): «تؤكد أغذية مجدداً التزامها بتحقيق النمو على مختلف المستويات، وقد حددنا الكويت كسوق مهم لتحركنا الاستراتيجي بهدف توسيع نطاق أعمال المجموعة إقليمياً. وهذا الاستحواذ على مخبز وحلويات الفيصل يرسّخ إصرارنا في السعي إلى التميّز وتقديم قيمة عالية لحملة أسهمنا بما يتوافق مع خططنا طويلة الأمد».

وتابع السويدي «إن هذا الاستحواذ سوف يدعم النمو الاستراتيجي للمجموعة نظراً لما تتمتع به هذه الشركة من مكانة متقدمة وقدرات عالية من حيث التصنيع والتوزيع والحصة السوقية».

من جهته، أكد ألان سميث، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أغذية»: «إن قرارنا الاستحواذ على مخبز وحلويات الفيصل في الكويت يتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع رقعة انتشارنا الإقليمي في قطاع الأغذية والمشروبات، وهو ما يضيف نطاقاً كبيراً لعملياتنا الحالية في الكويت، بالإضافة إلى زيادة تنويع محفظتنا».

وأضاف سميث: «إن هذا الاستحواذ سوف يعزز التواجد الحالي للمجموعة، في حين نتوقع تحقيق إيرادات كبيرة وتضافراً في التكلفة».

وحققت شركة «مخبز وحلويات الفيصل» خلال السنة المالية 2019، إيرادات بلغت قيمتها 92 مليون درهم، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الديون 27 مليون درهم، بينما بلغت الأرباح الصافية 17.2مليون درهم.

وتحظى شركة «مخبز وحلويات الفيصل» بانتشار واسع النطاق في السوق الكويتي منذ العام 1991، وتتمتع بقدرات تنافسية عالية إذ توفر مجموعة متنوعة من المنتجات المتميز ة العالية الجودة والمتواجدة في جميع منافذ بيع السلع الاستهلاكية بالتجزئة في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما يجعلها إحدى أكثر شركات المخبوزات شهرة التي تحظى بسمعة مرموقة في الكويت. ويعمل لدى «مخابز وحلويات الفيصل» أكثر من 500 موظف.

وبصفتها شركة فاعلة في قطاع الأغذية والمشروبات المتنوعة التي تركز على المستهلكين، فإن «أغذية» سوف تواصل سعيها الدؤوب من أجل تعزيز حضورها وحصتها السوقية في الكويت.

