شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. توقعات بمزيد من الفيضانات وقليل من الحرائق في الصيف القادم والان نبدء بالتفاصيل
وقال أندرو واتكينز، مدير خدمات المناخ العملياتية في المكتب: "توقعاتنا المناخية تأتي على النقيض مما شهدناه العام الماضي في أستراليا".
وأضاف: "يتوقع أن تشهد نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند هطولا فوق المتوسط للأمطار هذا الصيف، مما يعني زيادة خطر حدوث فيضانات واسعة النطاق".
يشار إلى أنه خلال صيف 2019 - 2020، كان موسم حرائق الغابات غير مسبوق من حيث النطاق والضرر.
ولقي 33 شخصا بشكل إجمالي حتفهم ودُمر أكثر من ثلاثة آلاف منزل واشتعلت النيران في 24 مليون هكتار من الأراضي في جنوب وشرق أستراليا.
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