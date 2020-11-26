بايدن: توزيع لقاح كورونا في أواخر ديسمبر أو مطلع يناير

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد "لم تنتهي بعد"، على الرغم من الأخبار الإيجابية بشأن اللقاحات.

وأشار بايدن، في كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء بمناسبة عيد الشكر اليوم الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة في خضم زيادة الإصابات بالفيروس وأنه لن يندهش حال تسجيل 200 ألف حالة إصابة يومية بكورونا.

وأعرب الرئيس الأمريكي المنتخب عن آماله في السيطرة على جائحة كورونا وسط الأنباء المستمرة عن نجاح اللقاحات.

وأكد أن هناك تقدمًا غير مسبوقًا في تطوير اللقحات المضادة لكورونا، مشيرًا إلى احتمالية بدء توزيع اللقاح في أواخر ديسمبر المقبل، أو أوائل يناير 2021.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة هي من فازت في الانتخابات، داعياً الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين للعمل معًا لتجاوز تلك المرحلة.

وشدد على أنه سيبني اقتصادًا يقود العالم من جديد، وسينقذ الكوكب من التغير المناخي.

وشدد بايدن على أن إدارته "تسعى لإنقاذ كل الأرواح في الولايات المتحدة من فيروس كورونا المستجد".

وطالب الأمريكيين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مضيفًا: "يجب أن نتحد في مواجهة فيروس كورونا".

وأكد بايدن أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف الإصابات بفيروس كورونا، مضيفًا: "نحتاج إلى استجابة منسقة لمواجهة وباء كورونا".

وكان بايدن قد أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل فريق لمواجهة فيروس كورونا مكون من 13 مختصًا، مؤكدًا أن محاربة الفيروس أولوية له.