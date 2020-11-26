«فوقوا واصحوا.. انتوا خايفين من ايه؟».. أول رد إسرائيلي على الغضب المصري من صور «نمبر وان»

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو على صفحتها الرسمية باللغة العربية على موقع "فيس بوك"، وذلك للرد على الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن صورة الفنان الموقوف من قبل نقابة المهن التمثيلية مع عدد من المشاهير الإسرائيليين في دبي.

وجاء في الفيديو، الذي ظهر فيه ليؤور بن دور، أحد مسئولي وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تل أبيب أعربت عن استغرابها من ردود الأفعال الغاضبة بعد تداول صور الفنان الموقوف عن العمل مع المغني الإسرائيلي.

وتساءل بن دور موجهاً حديثه للرافضين لمسألة التطبيع: "لغاية امتى هيفضلوا متخندقين بايدلوجياتهم بتاعة الخمسينات والستينات؟"، لافتاً إلى التغيرات، التي وصفها بـ "الإيجابية"، والتي تحدث في منطقة الشرق الأوسط، في إشارة توقيع اتفاقيات السلام التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والسودان الأخيرة.

وتابع بن دور: "احنا متفهمين لتضامنكم كعرب مع القضية الفلسطينية"، متسائلاً: "انتوا فاكرين ان الانتقاد ده على (الفنان الموقوف) اللي اتصور مع عومر آدم (المغني الإسرائيلي) هيخدم الفلسطينيين؟".

وعلّقت الصفحة على الفيديو قائلة: "هل الصورة المشتركة تثير القلق أو الخوف لديكم؟ انتوا خايفين من ايه؟ احنا في سنة 2020. فوقوا. اصحوا. ايه النوم في العسل دا؟".

يشار إلى أن اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث قد أعلنت في اجتماعها، الاثنين الماضي، إيقاف الفنان، الذي يلقب نفسه بـ "نمبر وان"، عن العمل لحين انتهاء التحقيق في واقعة تصويره مع مشاهير إسرائيل في دبي.