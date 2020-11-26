شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": رصدنا التزام جميع الوسائل بالمعايير الإعلامية فى إعادة انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رانيا هاشم رئيس لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن وسائل الإعلام التزمت بالمعايير الإعلامية وبميثاق الشرف الإعلامي فى تغطيتها لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مضيفة أن جميع الوسائل اعتمدت على نقل الصورة أكثر من الكلام فكانت معبرة .

وأضافت رانيا هاشم فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المواطن المصرى أصبحت تشعر وتتيقن أن الانتخابات والمشاركة أصبحت أسلوب حياة فأصبحت أكثر تفاعلاً وحماس، موضحة أن الإقبال فى جولة الإعادة تكون أكثر لأنها الفرصة الأخيرة للمرشح.

يذكر أن ضوابط التغطية الإعلامية والالتزامات التى يجب على الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية انتخابات النواب الالتزام بها وهى كالاتى: عدم خلط الرأي بالخبر وعدم خلط الخبر الإعلان - مراعاة الدقة في نقل المعلومات و عدم تجهيل مصادرها - استعمال عناوين معبرة عن المتن - عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية - عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال - عدم اجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو في نطاق جمعية الانتخاب وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو انتخبه - عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح - عدم نشر إعلانات مجانية او بمقابل للمترشح بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية - عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المترشح - عدم توجيه أسئلة ايحائية ذات تحيز واضح - الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف - عدم قبول أي تبرعات او إعانات او مزايا خاصة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من اى شخص أو جهة بمناسبة أعمال التغطية.