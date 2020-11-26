بتقدير ممتاز.. محفوظ قبيصي ينال الدكتوراة في «الإعلام والترجمة» من جامعة فلوريدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عصام خضيري:

نال الإعلامي محفوظ محمد قبيصي، مدير عام الترجمة بقطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو سابقًا، درجة الدكتوراة في "الإعلام والترجمة" من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويُعد "محفوظ"، واحدًا من القيادات الإعلامية المشهود لها بالكفاءة؛ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجال الترجمة الإعلامية بمصر وعددِ من الدول العربية، إذ عمل باتحاد الإذاعة والتلفزيون حتى تقلد منصب مدير عام الترجمة بقطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري.

كما عمل مستشارا إعلاميًا بسلطنة عمان، ومستشارًا إعلاميًا للأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. بالإضافة إلى عمله بالعديد من وكالات الأنباء والصحف الأجنبية في مجال الترجمة الصحفية والإعلامية، والترجمة الفورية بالعديد من المحافل والمؤتمرات الدولية.