روسيا: اختبار ناجح لصاروخ جديد مضاد للصواريخ الباليستية

سيف اليزيد - ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها اختبرت بنجاح صاروخا مضادا للصواريخ الباليستية، أطلق من ميدان اختبار ساري شاجان في كازاخستان، وأصاب هدفه الافتراضي.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن بيان للوزارة أنه "في ميدان اختبار ساري شاجان في جمهورية كازاخستان، أجرى الطاقم القتالي من قوات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ للقوات الجو- فضائية، اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ من نظام الدفاع الصاروخي الروسي".

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