الصين تسجل ارتفاعاً جديداً في إصابات «كورونا»

سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت 21 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 25 نوفمبر، ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 12 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة إلى خمس من ست حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 86490 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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