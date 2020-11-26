مقتل ضابط استخبارات أمريكي في الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية إن ضابطا تابعا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) قتل في الصومال.

ونقلت الشبكة عن مسؤول سابق على علم بالأمر، لم تذكر اسمه، قوله إن الضابط جرح أولا في عملية قتالية ولفظ أنفاسه الأخيرة لاحقا.



ولم يتم الكشف عن هوية الضابط.

يأتي مقتل ذلك الضابط بينما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن خطط لسحب أكثر من 600 جندي من الصومال في المستقبل القريب.

والأربعاء، قتل 12 شخصا بينهم جنود، في هجومين منفصلين استهدفا، عائلة بأكملها وقوات من الشرطة العسكرية في الصومال، من قبل حركة "الشباب".

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد صنفت قياديين اثنين من حركة الشباب الصومالية الإرهابية على قائمة الإرهاب.

وتعهدت الولايات المتحدة الالتزام بعرقلة أساليب التمويل غير المشروع لحركة الشباب، والحد من قدرتها على شن المزيد من الهجمات ضد المدنيين، ودعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في تعطيل تمويل الإرهاب.

ويستعد الصومال لإجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر/كانون الأول وأخرى رئاسية في فبراير/شباط المقبل كذلك.