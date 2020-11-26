محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

أكد مصدر أمني أن ما تم تداوله حول اختطاف لاعب كرة قدم بأحد أندية الدوري الممتاز من داخل أحد الفنادق عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وأوضح المصدر أنه تبين عقب الفحص تردد شخصين على اللاعب بالفندق وأنه قد غادر الفندق بصحبتهما برغبته.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: ميدو جابر غادر الفندق بصحبة شخصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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