اليوم.. تعطيل الدراسة بجامعة القاهرة بسبب موجة الطقس السيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه في ضوء الإجراءات التي تتخذها المحافظة للتعامل مع موجه سقوط الأمطار وفي إطار التنسيق مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فقد تقرر تعليق الدراسة للطلاب اليوم الخميس بجامعة القاهرة.

يأتي ذلك حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.