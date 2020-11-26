شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى مستوى منذ مارس.. كوريا الجنوبية تسجل 583 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من الإصابات أجبرتها على إعادة فرض إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الحصيلة اليومية تجاوزت 500 للمرة الأولى منذ السادس من مارس آذار عندما واجهت كوريا الجنوبية أول وباء كبير لكوفيد-19 خارج الصين.

وظهرت الموجة الأولى بعد اجتماعات لطائفة دينية، لكن معظم الحالات الأخيرة تحدث في المكاتب والمدارس والصالات الرياضية والتجمعات الصغيرة وفي المجتمع الأوسع نطاقا حول سول مما يجعل تتبعها واحتوائها أكثر صعوبة.

وأعادت الحكومة فرض قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة على العاصمة سول والمناطق المحيطة بها هذا الأسبوع.