شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في المغرب إلى 336 ألفا وتونس 91 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الأربعاء تسجيل 4979 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعا من 3999 أمس ليصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 336506 إصابات.

كما سجلت الوزارة 70 حالة وفاة مقابل 73 أمس مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 5539 حالة.

واستقرت نسبة الوفيات عند 1.6 بالمئة في حين بلغت نسبة التعافي 84.5 بالمئة بعد شفاء 5220 حالة جديدة، ممما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 284496 حالة.

ويستعد المغرب لبدء حملة تطعيم لمن يزيد سنهم عن 18 عاما في الأيام القليلة المقبلة، وتبدأ الحملة بتطعيم الفئات التي تقف على خطوط المواجهة مثل رجال الأمن والعاملين في المؤسسات الصحية والتعليمية، قبل أن يتم تعميم الحملة على جميع السكان. وأشارت الحكومة المغربية في قت سابق إلى أن من المتوقع أن تستغرق عملية التطعيم نحو ثلاثة أشهر.

فيما أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و48 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 91 ألفا و 307 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 983 وفاة.