شكرا لقرائتكم خبر عن حسن ضوه: دور تنسيقية شباب الأحزب تُرجم بالنتائج الإيجابية بالانتخابات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسن ضوه، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب لانتخابات النواب، إن شعار التنسيقية السياسية يأتي بمفهوم جديد، مشيراً إلى أن المواطنين شعروا بدور الشباب في الفترة السابقة والجميع راهن على وعي الشباب في المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وأضاف ضوه، خلال حواره لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية القناة الأولي المصرية، أن دور تنسيقية شباب الأحزب ترجم بالنتائج الإيجابية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كما أن الشباب أصبح في الشارع للتعامل مع قضايا المواطنين عن قرب.

وكانت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أعلنت البدء في سلسلة زيارات تحت مسمى "على راسنا" بمحافظة بورسعيد، ضمن حملة لتكريم أبناء الشهداء، في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة، حيث تم تكريم الطفل آسر نجل الشهيد النقيب أحمد محمد السيد أبو العطا، والطفلين أحمد ونورهان، أبناء الشهيد المقدم فادي محمد سيف، والطفلتين بسملة ونور، أبناء الشهيد اللواء السيد أحمد المصيلحي، والأطفال أحمد، محمد، إبراهيم، ويحيى، أبناء الشهيد اللواء طارق أحمد سلطان.

وجرى تنظيم الفعالية في المدرسة الدولية بحضور وكيل وزارة التعليم في بورسعيد، نبوي باهي، وعدد من مديرين المدارس في المحافظة، ومثل التنسيقية في الزيارة، سها سعيد، أميرة صابر، ومحمد أباظة.