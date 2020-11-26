"أولياء أمور مصر" يشيد بقرار زيادة فصول الحضانات: "يدعم المرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أشادت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بزيادة فصول الحضانات.

وقالت "الحزاوي"، إن الأمهات العاملات تعانين من عدم توافر حضانات مناسبة لأولادهن من الناحية المادية وكذلك عدم توافر البيئة الآمنة مما يؤثر على الحياة المهنية للعاملات، قد تدفعهم لترك العمل من أجل رعاية الأبناء.

وأضافت: هذا القرار يؤدي إلى دعم المرأة العاملة كما أن توافر الحضانات يسمح بدخول المزيد من النساء إلى سوق العمل وحضانات الحكومية التي تشرف عليها الدولة تتميز بأسعارها المعقولة.

وأشارت إلى أن اتجاه الدولة لتقديم تلك الخدمة سيعود بالفائدة على الوطن لأنها أهم مرحلة في تحديد شخصية الطفل وتنمية وتطوير الطفل من كل الجوانب الاجتماعية والتربوية والنفسية، واكتسابهم مهارات ومعارف بسيطة حتى تمكنهم من الالتحاق بالمدرسة.