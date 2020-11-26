اليوم.. محاكمة المتهم بقتل ربة منزل في المعادي لسرقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة متهم بقتل ربة منزل لخلافات مالية بينهما بالمعادي.

تنظر القضية برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي و محمد محمد محيي الدين و كامل سمير كامل.

أسندت النيابة للمتهم " و. ك"، سائق، تهمة قتل المجني عليها "ا.ح"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك نتيجة خلافات سابقة بينهما على مبالغ مالية، وتتفيذاً لمخططه الإجرامي أوهم المجني عليها بأنه دبر لها مبلغ مالي قد طلبته منه مسبقاً واصطحبها لمسكنه، وما أن ظفر بها حتى صفعها على وجهها وأطبق يداه على عنقها قاصداً من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم سرق أموال ومنقولات المجني عليها بعد قتلها.