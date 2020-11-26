وفاة زعيم حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي

نشرت وسائل إعلام سودانية بينها صحيفة "السوداني"، اليوم الخميس، خبر وفاة السياسي البارز، الصادق الصديق المهدي (85) عاما، نتيجة إصابته بفيروس كورونا مطلع الشهر الجاري.

وقالت صحف سودانية أخرى، إن المهدي تدهورت "حالته الصحية في الساعات الأخيرة بعد أن تعرض لالتهاب رئوي حاد جراء مضاعفات الفيروس".

يشار إلى أن الصادق المهدي ولد في ديسمبر 1935 في مدينة أم درمان، كبرى مدن العاصمة السودانية الخرطوم، وحصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد عام 1957.

وعقب وفاة والده الصديق المهدي عام 1961 تولى إمامة الأنصار وقيادة الجبهة القومية المتحدة، وانتخب رئيسا لوزراء السودان بين عامي 1966 و1967 وعامي 1986 و1989.

ترأس المهدي "قوى نداء السودان" وهو تحالف يضم أحزابا مدنية، وحركات مسلحة، ومنظمات مجتمع مدني.