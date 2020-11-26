شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات قياسية.. تمديد وتشديد قيود كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت ميركل إن من السابق لأوانه القول متى تنخفض معدلات الإصابة بكوفيد-19 إلى مستوى يبرر رفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.
وبعد حديثها مع حكام الولايات، وعددها 16 ولاية، قالت ميركل: "ليس هذا على الإطلاق هو وقت إعلان انتهاء الأزمة".
وسجلت ألمانيا وفيات قياسية بفيروس كورونا المستجد بلغت 410 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قبيل اجتماع زعماء الولايات، مع ميركل أمس الأربعاء لبحث القيود التي ستفرض في فترة عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.
وأفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بأن أعداد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زادت 18633 حالة إلى 961320 حالة.
ويعني تمديد إجراءات احتواء الفيروس الإبقاء على المطاعم وأماكن الترفيه مغلقة في حين تظل المدارس والمتاجر مفتوحة.
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