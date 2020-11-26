شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني ينتزع مواقع عسكرية من الميليشيات والان نبدء بالتفاصيل

حررت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الثلاثاء، عدة مواقع عسكرية بجبهة المخدرة، غربي محافظة مأرب، وأحرزت تقدمًا ميدانيًا جديدًا، واستعادت مواقع كانت تحت سيطرة الميليشيا المتمردة المدعومة من إيران.

وأكد قائد لواء الصقور العميد الركن أحمد الشرعبي لموقع «سبتمبر نت» التابع للجيش الوطني أن عشرات العناصر التابعة للميليشيا المتمردة سلّمت نفسها بعد محاصرتها في أحد المواقع العسكرية، ذات الأهمية الإستراتيجية التي تم تحريرها.

وقال إن أبطال الجيش الوطني مسنودين برجال المقاومة الشعبية تمكّنوا من تحرير واستعادة مواقع عسكرية في جبهة المخدرة، بعد معارك ضارية خاضها الأبطال البواسل ضد الميليشيا الإرهابية للأسبوع الثاني على التوالي.

وأضاف قائد لواء الصقور أن الميليشيا المتمردة المدعومة إيرانيًا مُنيت بهزيمة كبيرة، في عدتها وعتادها العسكري والقتالي، نتيجة الضربات التي تلقتها وتكبّدتها بنيران أبطال الجيش والمقاومة، ولا تزال عشرات الجثث التابعة لتلك العصابة الإجرامية متناثرة على جبال المخدرة. وأشاد العميد الشرعبي بالدعم والإسناد الكبيرَين، اللذين يقدمهما تحالف دعم الشرعية للجيش، من أجل تحرير ما تبقى من تراب الوطن الذي لا يزال يخضع لوطأة وإجرام ميليشيا الحوثي الإرهابية.

من جهة أخرى سقط عدد من القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بنيران مقاتلي الجيش الوطني شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.