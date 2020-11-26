شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي يشهد ختام تمرين «سيف العرب» العسكري في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ختام التمرين العسكري المشترك «سيف العرب» في مصر، بمشاركة الإمارات والسعودية والأردن والبحرين والسودان، وذلك بميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

يأتي التدريب في إطار دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكافة الدول الشقيقة المشاركة بالتدريب، وتعزيز القدرة على إدارة وتنفيذ مهام قتالية مشتركة باستخدام مختلف الأسلحة الحديثة.

ويهدف التمرين إلى التدريب على أمن واستقرار وحماية حدود الدول المشاركة، ومكافحة الإرهاب، واكتساب الخبرات، وتطوير التدريب لقواتنا المسلحة، والتدريب ضمن التحالفات العسكرية من خلال التدريب على العمل المشترك، والتدريب على عمليات الحرب غير النظامية، وتدريب القادة والأركان على مهام القيادة والسيطرة.

وتأتي مشاركة قواتنا المسلحة في هذا التمرين ضمن الخطة التدريبية المتضمنة استمرار المشاركة في التمارين المشتركة داخل الإمارات وخارجها، لتطوير التدريب وتأهيل منتسبي القوات المسلحة واكتساب المهارات التدريبية.

كما حضر والوفود المشاركة البيان العملي الختامي، حيث نفذت القوات العربية المشاركة عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية.

من جانب آخر التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة خلال زيارته لجمهورية مصر العربية، الفريق أركان حرب محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، في منطقة التمرين.

ورحب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية بالفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي والوفد المرافق له، واستعرض معه العلاقات العسكرية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالشؤون الدفاعية، وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق المشترك، فيما أكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وحرصهما المشترك على تقويتها وتنميتها بما يعود بالخير والفائدة على الشعبين الشقيقين. (وام)