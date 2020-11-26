شكرا لقرائتكم خبر عن الانسحاب من العراق وأفغانستان.. التحدي الأول لبايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ.د. إكرام بدرالدين*

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميللر في 17 نوفمبر 2020، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستقوم بتخفيض قواتها العسكرية في العراق و أفغانستان لتصل بها إلى 2500 جندي في كل دولة، ويمكن القول إن لهذا الأمر نتائجه وتداعياته سواء على الدول المعنية مباشرة أو على منطقة الشرق الأوسط والدول العربية أو دول ومناطق أخرى في العالم.

يمكن في إطار قرار الانسحاب الإشارة إلى الملاحظات التالية:

أولاً: توقيت تنفيذ قرار خفض القوات الأمريكية؛ حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، أن القرار سيكون سارياً بحلول منتصف يناير 2021، وهذا التاريخ له دلالة مهمة من الناحية السياسية؛ حيث إنه يأتي قبل خمسة أيام من التنصيب الرسمي للرئيس الأمريكي المنتخب والذي يتولى مهامه رسمياً كرئيس للولايات المتحدة في يوم 20 يناير 2021، وهو ما يثير التساؤل حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته يعمل على إحداث تغييرات مهمة في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مواجهة الإرهاب في أفغانستان والعراق قبل أيام قليلة من مغادرته للبيت الأبيض، وهل يريد من ذلك إلقاء مزيد من الأعباء والتحديات على الرئيس المنتخب وإدارته الديمقراطية في ملف مواجهة الإرهاب من خلال تقليص الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة في هذا الشأن.

عواقب وخيمة

ثانياً: التأثير على التحالف الغربي في إطار حلف الأطلسي، انعكس القرار الأمريكي بتخفيض القوات في أفغانستان والعراق على حلفاء الولايات المتحدة في إطار حلف الأطلسي من جانب، كما انعكس أيضاً على الجانب الأمريكي من جانب آخر؛ حيث حذر الجنرال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الأطلسي من أن التحالف العسكري قد يواجه عواقب وخيمة في حالة تقليص القوات العسكرية في أفغانستان، كما طالبت بعض الدول الأعضاء في «الناتو» بأن يكون الانسحاب مسؤولاً، وبالنسبة لردود الأفعال على مستوى السياسة الداخلية في الولايات المتحدة، فقد أعلن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إنه من الخطير الانسحاب في هذا التوقيت المحدد، كذلك أعلن أنه لا يجوز إحداث تحولات مهمة في السياسة الخارجية والأمور الدفاعية قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية الرئيس ترامب.

ثالثاً: عرقلة الوصول إلى حل للمشاكل وتزايد الإرهاب، كذلك ظهرت تخوفات داخل الولايات المتحدة ومن جانب الحلفاء الغربيين من خطورة التسارع في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، لأن ذلك يمكن أن يمثل نصراً دعائياً وإعلامياً تستغله الجماعات الإرهابية، كما أن ذلك الانسحاب غير المحسوب يمكن أن يضر بحلفاء الولايات المتحدة، كما يمكن أن يترك فراغاً وخصوصاً في أفغانستان تستغله الجماعات الإرهابية والمتشددة، كما يمكن لتنظيم «داعش» الإرهابي أن يجد في أفغانستان نتيجة لذلك تعويضاً عن الخسائر التي تكبدها في سوريا و العراق، ويعمل على إحياء مشروعه في الخلافة في أفغانستان بعد أن انتهي في العراق والشام، كما أن الانسحاب المتسارع للولايات المتحدة وخصوصاً من أفغانستان يعني التخلي عن الحلفاء ويعيد إلى الأذهان مرة أخرى الانسحاب الأمريكي من سايجون في منتصف السبعينات من القرن العشرين.

تصدير أزمة

رابعاً: يمكن أن يكون أحد الدوافع المهمة لاتخاذ قرار تخفيض القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان وقبل أيام محددة من مغادرة الرئيس ترامب للبيت الأبيض هو تصدير أزمة للرئيس الأمريكي المنتخب وإدارته الجديدة تتعلق بكيفية التعامل مع التطورات والتحديات المترتبة على هذا الوضع سواء مع الحلفاء الغربيين أو في الداخل الأمريكي أو في الدول المعنية، كذلك قد يكون أحد دوافع الرئيس ترامب هو استقطاب دعم و تأييد قطاعات من الشعب الأمريكي .

خامساً: التأثير على منطقة الشرق الأوسط في الدول العربية، يلاحظ أن هذا القرار المتعلق بسحب القوات الأمريكية (أو تقليصها) في أفغانستان والعراق لن تقتصر آثاره على الداخل الأمريكي أو حلفاء الولايات المتحدة في حلف الأطلسي أو الدول المعنية مباشرة؛ بل يمتد تأثيره بالضرورة إلى الدول العربية، ومنطقة الشرق الأوسط و تتمثل أهم هذه الآثار فيما يلي:

أ-إن هذا الانسحاب الأمريكي سيكون لمصلحة بعض الدول الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً إيران وتركيا، إضافة إلى إسرائيل؛ حيث إن هذه الدول إضافة إلى مصر تعتبر قوى إقليمية مؤثرة في المنطقة وهي متدخلة بأشكال مختلفة وصور متعددة في ملفات المنطقة العربية والتي يطلق عليها الملفات الساخنة مثل اليمن، وسوريا، والعراق، وليبيا؛ حيث تتواجد هذه الدول أو الأطراف الإقليمية في هذه الملفات وتؤثر فيها بشكل أو بآخر، ولذلك فإن خروج الولايات المتحدة عسكرياً يؤدي إلى مزيد من حرية الحركة لهذه الأطراف الإقليمية.

ضغوط كثيرة

ب-إن الانسحاب الأمريكي عسكرياً من المنطقة وخصوصاً في ظل جو من عدم الاستقرار يترتب عليه إحداث مزيد من الضغوط سواء على الدول العربية المعنية مباشرة أو على الدول الأخرى.

ج-إمكانية ممارسة ضغوط على الدول العربية من أطراف صغيرة تابعة لأطراف إقليمية ويمكن الإشارة في ذلك إلى قطر وتبعيتها لتركيا أو «حزب الله» وتبعيته لإيران؛ حيث تتم ممارسة الضغوط من جانب هذه الأطراف بأشكال مختلفة من خلال الوسائل المالية أو الإعلامية أو التحريض وغيرها مما يثير التساؤل حول ما إذا كان الانسحاب الأمريكي يسمح بعودة تنظيمات أخرى مثل «داعش» أو تنظيمات إرهابية أخرى مستغلة ما يحدث من فراغ نتيجة للانسحاب الأمريكي.

ويمكن القول في النهاية إن الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان والعراق، قد يكون من أول وأصعب التحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.

* أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة