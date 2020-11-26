شكرا لقرائتكم خبر عن «تقييم الحوادث» يفند ادعاءات عن عمليات التحالف باليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن ادعاءات جهات أممية ومنظمات دولية حول العمليات العسكرية لتحالف دعم الشرعية باليمن، مؤكداً التزام التحالف بقواعد الاشتباك الدولي.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك المستشار القانوني منصور المنصور، في مؤتمر صحفي الأربعاء، في نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة السعودية الرياض، نتائج تقييم 4 حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.

ففيما يتعلق بما ورد في تقرير منسق الأمم المتحدة ومنسق الشوؤن الإنسانية في اليمن الصادر في 13 يوليو 2020 أن قوات التحالف قامت بتاريخ 12 / 07 / 2020 بغارة جوية بمديرية «وشحه» بمحافظة حجة، أسفرت عن مقتل سبعة أطفال وامرأتين وجرح طفلين وامرأتين وتم اسعافهم الى مستشفى عبس، بين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام البحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق، تبين للفريق وبناءً على التقارير الاستخباراتية الواردة لقوات التحالف عن استخدام ميليشيا الحوثي المسلحة لمبنى (يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) ويوجد فوقه عدد (2) ابراج اتصالات ويقومون بإدارة العمليات القتالية من خلاله. وأوضح أنه من خلال الاطلاع على التقارير العملياتية والاستخباراتية وعمليات الرصد الإلكتروني وعمليات المراقبة والاستطلاع تبين للفريق المشترك رصد تحركات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة بأماكن متفرقة في منطقة «وشحه» منها المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات، إضافة إلى رصد الكتروني لبلاغات تحذيرية وتحفيزية ضد قوات التحالف، وبث راداري لمضادات جوية (سام 6) بالمنطقة.

وأكد المنصور أن ذلك يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة لأن المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات، سقطت عنه الحماية القانونية بعد استخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية استناداً للمادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة 8 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأفاد بأن المعلومات الاستخباراتية أكدت بعد مراقبة المبنى في منطقة وشحه بواسطة منظومة المراقبة والاستطلاع لمدة 4 أيام، وجود عناصر وقيادات في ميليشيا الحوثي المسلحة بصفة مستمرة فيه، وذلك استناداً إلى القاعدة 16 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

واستعرض المنصور الاحتياطات التي اتخذها التحالف قبل الغارة، وتنفيذ مهمة استطلاع فوق الهدف للتأكد من غياب المدنيين حول الهدف، واستخدام قنبلة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف عند قصفه.

وشدد المتحدث أيضاً على استمرار التأكد من غياب المدنيين عن المنطقة قبل وأثناء تنفيذ الاستهداف، وذلك استناداً إلى المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد 15 و 17 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وفيما يتعلق بما ورد في بيان مكتب منسق الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، بشأن هجمة تسببت في مقتل 12 مدنياً على الأقل، منهم أربعة أطفال، في محافظة صعدة، ذكر المنصور أن قوات التحالف رصدت عبر منظومة الاستطلاع عربتين على طريق غير معبد في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان بمنطقة الاشتباكات بمديرية شدا، في الجهة الغربية من المحافظة قرب الحدود الدولية للسعودية، لافتاً إلى صحة إجراءات «التحالف» في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، وعدم استهداف سيارة مدنية تحمل 12 مدنياً كما ورد بالادعاء.

وبشأن سقوط طائرة لـ «التحالف» من نوع «تورنيدو» في محافظة الجوف، أكد المنصور صحة إجراءات «التحالف» في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة التي وُجدت عند حطام الطائرة المقاتلة في منطقة العمليات قرب قرية الهيجة بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف. ورجح الفريق المشترك احتمالية تعرض مدنيين وأعيان مدنية لأضرار نتيجة إسقاط الطائرة المقاتلة من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، والذي تسبب في سقوط بعض أجزاء منها بالقرب من تلك القرية، وتابع: «من خلال إجراءات التقييم والتحقيق، تبين أن إحدى المهام العسكرية التي نُفذت من قبل «التحالف» قد أحدثت أضراراً جانبية لمبنى شعبي صغير شرق موقع سقوط الطائرة، جراء استهداف إحدى تجمعات الميليشيا التي كانت تقوم بالاستيلاء على أجزاء من الطائرة وتحميلها في عربة». وإثر ذلك، أوصى الفريق بمحاسبة الموجه الجوي لعدم الدقة في التقييم، وأن يقوم «التحالف» بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية بسبب الأضرار الجانبية التي لحقت بالمبنى أثناء التعامل مع الهدف العسكري المشروع. (واس)