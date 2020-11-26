شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. نهائي دوري أبطال إفريقيا بدون جمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

في بيان مشترك قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF والاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً إقامة نهائي دوري الأبطال بين فريقي الزمالك والأهلي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل بدون جمهور.

وجاء فى البيان أنه تقديراً للظروف التي يمر بها العالم كله في ظل انتشار جائحة كورونا فقد اعرب الاتحادان عن أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والأفريقية، الأمر الذي أدى الى اقامة المباراة بدون جمهور.

يذكر أن نهائي البطولة المزمع اقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم انشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الإفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الإثارة على أهم بطولات الأندية الإفريقية.

وفي هذا الإطار، يأمل الاتحادان المصري والإفريقي أن تكون هذه المباراة بمثابة رسالة من مصر والقارة السمراء إلى العالم أجمع، تعكس فيها القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتطور المستوى الفني.

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