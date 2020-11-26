تخفــيض المخـالـفــات المـروريـــة فـي الفجــيرة بنـســـبـة 50%

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلن اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 2 ديسمبر/ كانون الأول القادم وحتى 15 يناير /كانون الثاني العام الجديد على المخالفات المرورية المسجلة حتى تاريخ 1 ديسمبر 2020م. وأشار إلى أن القرار جاء حرصاً من ولي عهد الفجيرة، على إسعاد المواطنين والمقيمين بمناسبة عام التسامح، والذكرى ال 49 لليوم الوطني للدولة.

وقال إن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات التي من شأنها أن تسهم في إدخال البهجة والسرور على المتعاملين، وتعينهم على إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة.

في السياق كشف اللواء الكعبي عن تخصيص القيادة 45 دورية مرورية وأمنية ضمن استعدادات الإمارة الأمنية خلال إجازة اليوم الوطني لتحقيق أعلى مستويات حفظ الأمن والنظام ووضع التدابير الأمنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في اتخاذ أفضل الإجراءات بتعزيز الاستجابة والجاهزية واستمرارية الأعمال الحيوية وأهمية اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحتياطات الكفيلة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد، على هامش اجتماع ترأسه أمس الأربعاء لمناقشة الاستعدادات الأمنية خلال إجازة اليوم الوطني، بحضور جميع مديري الإدارات والتشكيلات المعنية، حرص القيادة على توفير الدعم البشري والمادي بهدف تقديم أفضل الخدمات، وضمان التواجد الأمني في كافة المواقع السياحية بالإمارة والطرق المؤدية إليها، والوقوف على جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لبسط مظلة الأمن على الطرق التي يسلكها الزوار إلى الإمارة، فضلاً عن تحديد المواقع المناسبة لإقامة النقاط الأمنية.

من جانبه حث العميد حميد اليماحي، مدير عام العمليات الشرطية كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وخصوصاً الشباب على التقيد بالسلوكيات الإيجابية في إجازة اليوم الوطني.