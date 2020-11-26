شكرا لقرائتكم خبر عن 73 مليون درهم تبرعات خلف الحبتور للبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تبرع خلف أحمد الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي، حتى يومنا هذا بمبالغ ضخمة من ماله الخاص لتمويل عدد كبير من الأعمال والمبادرات الخيرية حول العالم، منها ما يزيد على 73 مليون درهم خصصها للبنان فقط لمساعدة اللبنانيين في السنوات الأخيرة الماضية بغض النظر عن الدين أو الانتماء السياسي. وعقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، مخلِّفاً عدداً كبيراً من القتلى والجرحى وألحق دماراً واسعاً بعدد كبير من الأحياء والمباني والمستشفيات، قام الحبتور بتكليف فريق عمل مختص، وبالتنسيق مع دار الفتوى ونقابة أصحاب المستشفيات، بتوزيع مساعدات طبية للمستشفيات اللبنانية الأكثر تضرراً وتم إمدادهم بالمعدات المنقذة للحياة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية.

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