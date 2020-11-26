نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بالمحاور المرورية بـ "أبوالنمرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية السياحي بداية من كوبري كاتو حتى كوبري شبرامنت بمسافة ٢ كم بنطاق مركز ومدينة أبوالنمرس ولإيجاد السيولة المرورية بالطريق.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.

كما تفقد نائب المحافظ، أعمال تطوير وتوسيع الطريق من ناحية ترعة المريوطية وأعمال الرصف بطريق الحبيس بمسافة ١ كم بمدينة أبوالنمرس.

ووجه نائب المحافظ بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

رافق نائب المحافظ، رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة لمشروعات الرصف.