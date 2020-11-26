قوات الاحتلال تهدم مساكن للفلسطينين

ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في أعمال الهدم، حيث قامت بهدم خمسة مساكن شرق يطا في الخليل، جنوب الضفة الغربية.

ونقلت مصادر محلية عن منسق لجان الحماية والصمود في يطا، فؤاد العمور، أن جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن رسمي أبو عرام في منطقة الركيز، ومنزل المواطن حاتم مخامرة في منطقة التواني، شرق يطا، بحجة البناء دون ترخيص، كما هدمت قوات الاحتلال في منطقة صارورة وحدة صحية تعود للمواطن جلال العمور الذي يسكن في أحد الكهوف في تلك المنطقة.

وفي السياق ذاته، قال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور: إن قوات الاحتلال هدمت مسكنين من الطوب والصفيح في منطقة خلة الضبع بمسافر يطا، تعودان للشقيقين جابر وعامر ابني علي جابر الدبابسة، إلى جانب غرفة سكنية للمواطن فايز مخامرة تقع بتجمع «مغاير العبيد» شرق يطا.