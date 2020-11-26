ألمانيا تقترح تنظيم انتخابات لخلافة ميركل

عرضت الحكومة الألمانية تنظيم الانتخابات العامة التي ستحسم خلافة المستشارة أنجيلا ميركل في 26 سبتمبر2021.

ويتعين أن يوافق الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رسميا على الاقتراح الذي طرح خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

وأيا كانت النتيجة، فإن الانتخابات ستطوي حقبة في ألمانيا مع رحيل ميركل 66 عاما عن السلطة بعد 15 عاما في منصبها.

وكانت ميركل التي تتولى مهامها منذ 2005، أعلنت في نهاية 2018 بعد انتكاسات انتخابية لحقت بحزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أنها لن تترشح لولاية خامسة. وسيعقد الاتحاد مؤتمرا يعين مبدئيا رئيسه الجديد في منتصف يناير.

ويتنافس ثلاثة مرشحين على المنصب، هم المعتدلان أرمين لاشيت الذي يرأس منطقة شمال الراين وستفاليا والخبير في السياسة الخارجية نوربرت روتجن، والليبرالي فريدريش ميرتس، خصم ميركل التاريخي والداعي إلى نهج أكثر يمينية. ومن المتوقع أن تدور معركة الرئاسة بين لاشيت وميرتس.