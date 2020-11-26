دوريات قطرية توقف زورقين لخفر السواحل البحريني

سيف اليزيد - المنامة (وكالات) أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس، أن حرس السواحل القطري أوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني.

وأوضحت الوزارة أنه في «تمام الساعة 13:00 الأربعاء، خلال مشاركة زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل، قامت ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية بإيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما».

ووصف البيان هذا التصرف بأنه «يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي»، مضيفة أن «الزورقين البحرينيين استكملا بعد الحادث حركتهما».

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