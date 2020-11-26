هجوم إرهابي حوثي يستهدف الملاحة في البحر الأحمر

سيف اليزيد - الرياض، عدن (وكالات)

أعلن التحالف العربي في اليمن، أمس، عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ، وإحباط عمل إرهابي يستهدف الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر، مؤكداً تعرض سفينة تجارية لأضرار جراء العمل الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية قبالة سواحل المملكة.

وأعلن التحالف عن «تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي يستهدف الملاحة جنوب البحر الأحمر»، موضحاً أن شظايا الزورق ألحقت أضراراً طفيفة بالسفينة التجارية المذكورة. وحمل التحالف ميليشيات الحوثي المسؤولية عن تدبير الأعمال العدائية التي تهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

ويأتي ذلك عقب ورود تقارير عن تعرض ناقلة «Agrari» التي تبحر تحت علم مالطا وتشغلها شركة «TMS Tankers» ومقرها في اليونان، لانفجار لغم قبالة سواحل السعودية قرب حدود اليمن.

وجاء التفجير بعد يومين من هجوم إرهابي شنته ميليشيات الحوثي مؤخراً على خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة «أرامكو» شمال جدة، وبعد يوم واحد من إزالة وتدمير قوات التحالف 5 ألغام بحرية حوثية جنوب البحر الأحمر.

وفي سياق آخر، تمكن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران التحالف العربي أمس، من تنفيذ هجوم معاكس أعقب إحباط هجوم شنته الميليشيات في إحدى جبهات غرب مأرب.

وقال مصدر عسكري إن: «ميليشيات الحوثي شنت هجوماً على مواقع الجيش في جبهة الجفرة الواقعة شرق مديرية مجزر تمكنت وحدات عسكرية ورجال القبائل من صده وتكبيد الحوثيين قتلى وجرحى وفرار من تبقى من مجاميعهم المهاجمة». وأضاف المصدر أن «الجيش وقبائل دهم وعبيدة شنوا هجوماً معاكساً أسفر عن تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للميليشيات وسط احتدام المواجهات».

ونوه المصدر إلى غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي على آليات ومدرعات للميليشيات في الجبهة وتعزيزات بشرية في محيطها، مؤكداً إحراق ثلاث عربات مدرعة وعربة «BMB».

إلى ذلك، جددت ميليشيات الحوثي، أمس، قصفها الأحياء سكنية في مركز مديرية التحيتا، بمحافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية إن الميليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين وسط مدينة التحيتا، ما أثار الهلع بين نساء وأطفال تلك الأحياء.

وعبر مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، عن إدانته واستنكاره الشديدين، للجرائم الحوثية المستمرة بحق المدنيين في المحافظة، التي اعتبرها تحدياً سافراً للأمم المتحدة، ومبعوثها، واتفاق استوكهولم، والمجتمع الدولي.

وقال المكتب في بيان له، إنه «تابع الحادث الأليم، الذي وقع الثلاثاء، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر الحوثي في الطريق العام المؤدي الى مديرية التحيتا، والذي راح ضحيته 6 مواطنين أبرياء وأصيب 7 آخرون بجروح خطيرة». وأوضح المكتب أن المدنيين كانوا في طريقهم من التحيتا إلى الخوخة للتسوق، لافتاً إلى أن المواطنين ينزحون من قراهم تاركين منازلهم خلف ظهورهم هرباً من بطش عصابة الحوثي.

في غضون ذلك، اعترفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، بمصرع اثنين من قياداتها الميدانية البارزة، في أحدث خسائرها البشرية المتصاعدة في المعارك الدائرة مع الجيش اليمني في عدد من الجبهات.

ونعت ميليشيات الحوثي، مقتل قائد كتيبة المهام الخاصة للمنطقة العسكرية الرابعة التابعة لهم، العميد عبدالوهاب الجبري، برفقة العميد صدام العكبري المعين من طرفهم قائداً للواء 149 مشاة.

وأعلنت ميليشيات الحوثي، أمس، عن تشييع جثماني العميدين العكبري والجبري، في العاصمة صنعاء، دون أن تذكر تفاصيل عن مكان مصرعهما.