بايدن: نحتاج لاستجابة وطنية منسقة لمواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات جو بايدن أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وجوب الاتحاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال بايدن في مؤتمر صحفي: “المعركة مع كورونا ستستمر لأشهر مقبلة”. وطالب الأميركيين بعدم السفر خلال عيد الشكر بسبب كورونا. ولفت إلى أن معدل الإصابات بكورونا في أميركا 160,000 يوميا والمستشفيات تواجه اكتظاظا بسبب كورونا. ودعا بايدن الأميركيين إلى ارتداء الأقنعة والالتزام بالتباعد. وأضاف: “نحتاج لاستجابة وطنية منسقة لمواجهة كورونا”. وتابع: “سنبني اقتصادا يقود العالم وسننقذ الكوكب من تغير المناخ”.

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